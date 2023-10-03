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03 октября, 10:52

Культура

Словацкая оперная певица Патриция Янечкова умерла в возрасте 25 лет

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/Patricia Janečková

Словацкая оперная певица Патриция Янечкова умерла в возрасте 25 лет, сообщает ТАСС.

Причиной ее смерти стал рак груди, о котором выяснилось в прошлом году. Янечкова ушла из жизни 1 октября.

В этом году певица вышла замуж за чешского артиста Властимила Бурду.

Янечкова родилась в 1998 году в Германии в словацкой семье. Большую часть жизни она провела в Чехии, проживая в городе Острава на северо-востоке республики.

Артистка стала известна, когда ей было 12 лет, победив в телевизионном музыкальном конкурсе Talentmania. В 2014 году она получила Гран-при на Международном конкурсе духовной музыки Concorso Internazionale Musica Sacra в Риме.

Янечкова также была известна как исполнительница ролей в мюзиклах.

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