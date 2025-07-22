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22 июля, 11:07

Культура

Церемония прощания с режиссером Юрием Карой началась в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1 началась церемония прощания с заслуженным деятелем искусств РФ, режиссером Юрием Карой.

Его друзья, коллеги и поклонники несут цветы к залу ЦКБ. После завершения траурных мероприятий режиссера похоронят на Троекуровском кладбище.

О смерти Кары стало известно 17 июля. Он ушел из жизни в возрасте 70 лет. Свои соболезнования в связи со смертью кинорежиссера выразили Владимир Путин, спикер ГД Вячеслав Володин, глава Крыма Сергей Аксенов, Союз кинематографистов России и другие.

Кара известен своими фильмами "Завтра была война", "Мастер и Маргарита", "Воры в законе", "Я – кукла", "Королев", "Звезда эпохи". Также он был режиссером нескольких эпизодов киножурнала "Ералаш".

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