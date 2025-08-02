Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 августа, 17:39

Культура
Главная / Новости /

РИА Новости: госпитализация артиста Ивана Краско связана с возрастными изменениями

Госпитализация артиста Ивана Краско связана с возрастными изменениями – СМИ

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Причиной госпитализации народного артиста РФ Ивана Краско в том числе стали возрастные изменения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из окружения актера.

Собеседник агентства отметил, что артист не всегда соглашается пить воду, а также отказывается от еды.

О госпитализации Краско стало известно 1 августа. Его доставили в больницу с дачи в Грузине под Санкт-Петербургом.

Как уточнял бывший арт-директор актера Вячеслав Смородинов, медики оценивают состояние 94-летнего актера как тяжелое, но стабильное. Он нуждается в круглосуточном уходе.

Ранее Смородинов рассказал, что в начале июня артист почувствовал себя плохо. У него возникли трудности с глотанием пищи, из-за чего он начал меньше есть. В результате ему потребовалось специальное питание.

Читайте также


культура

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика