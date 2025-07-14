Упавший в Московском цирке гимнаст выписан из больницы

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Эфиопский акробат, который во время репетиции в Большом Московском цирке упал и ударился головой, выписан из больницы в хорошем самочувствии, передает пресс-служба столичного департамента здравоохранения со ссылкой на заведующего нейрохирургическим отделением НИИ СП имени Н.В. Склифосовского Василия Каранадзе.

По его словам, гимнаста госпитализировали в отделение реанимации сразу после инцидента. В медучреждении ему провели комплекс обследований. В частности, врачи применили методы нейровизуализации. Медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

"В реанимации его состояние стабилизировали и перевели в нейрохирургическое отделение для продолжения лечения", – добавил Каранадзе.

О падении артиста стало известно 13 июля. Во время репетиции на качелях он приземлился с 6-метровой высоты на страховочный мат и, продолжив движение, упал и ударился головой о манеж.

Как уточнил гендиректор цирка Эдгард Запашный, инцидент произошел из-за ошибки пассировщика. Он обратил внимание, что во время выполнения сложного трюка гимнаст по инерции продолжает крутиться дальше, а пассировщик должен остановить это вращение, подставив собственный корпус. Однако специалист не успел подстраховать акробата.