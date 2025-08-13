Прощание с артистом Краско завершилось в Театре им. Комиссаржевской

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Церемония прощания с народным артистом РФ Иваном Краско завершилась в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской, передает ТАСС.

Гроб с телом актера вынесли из театра под аплодисменты и крики: "Браво!". По желанию Краско, его провожали в последний путь в форме морского офицера с погонами капитан-лейтенанта. На гражданской панихиде в гробу лежала офицерская фуражка, подаренная артисту командиром крейсера "Аврора" Артемом Знаменщиковым.

В фойе театра был установлен портрет Краско и цветы, которые прислали телеведущий Андрей Малахов, журналист Александр Митрошенков, Союз театральных деятелей и многие другие.

Проститься с актером пришли близкие и друзья, поклонники, представители СМИ, а также народные артисты РФ Георгий Штиль, Георгий Корольчук, заслуженный артист РФ Юрий Кузнецов, театральный режиссер, худрук Театра "Мастерская" Григорий Козлов.

Краско умер 9 августа на 95-м году жизни. Причиной его смерти, по данным СМИ, стало онкологическое заболевание.

Отпевание пройдет на Комаровском мемориальном кладбище, после чего актера похоронят рядом с местом захоронения его сына Андрея.

Актер дебютировал в кино в 1960 году. Зрители запомнили его по ролям в лентах "Блокада", "Афганский излом", "Господин оформитель" и "Особенности национальной охоты в зимний период". Звания народного артиста Российской Федерации Краско удостоился в 1992 году.