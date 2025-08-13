Прощание с актером Иваном Краско началось в Санкт-Петербурге

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Прощание с народным артистом России Иваном Краско началось в Санкт-Петербурге. Трансляцию с церемонии ведет News.ru.

Церемония проходит в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской. В фойе театра установили портрет артиста и цветы, которые прислали телеведущий Андрей Малахов, журналист Александр Митрошенков, Союз театральных деятелей и многие другие. С Краско пришли проститься близкие и друзья. Среди присутствующих также его поклонники, представители СМИ.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина, пришедшая проститься с актером, сказала, что он щедро делился своим талантом и оставил значительный след не только в кино и театре, но и в истории города. Также она отметила его преданность футбольному клубу "Зенит".

С прощальной речью уже выступила актриса Анастасия Мельникова, выразившая соболезнования семье народного артиста. Она назвала его замечательным человеком и обратила внимание на его заботу о коллегах.

"Ему всегда было важно, что его коллеги делают, чем занимаются, как живут. Он делал каждого человека особенным, относился к каждому как к особенному человеку. В нем была доброта и умение любить", – сказала Мельникова.

В свою очередь, присутствующий на прощании бывший директор Краско Вячеслав Смородинов поделился с журналистами своими воспоминаниями о последней встрече с актером. По его словам, это произошло две недели назад на даче последнего.

Экс-директор уточнил, что состояние артиста тогда было неудовлетворительным. В частности, его здоровье сильно пострадало из-за перенесенного в пандемию ковида. Также Смородинов признался, что смерть актера стала неожиданностью для многих, поскольку сам он верил, что доживет до 120 лет.

Краско умер 9 августа в возрасте 94 лет. По данным СМИ, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание.

В кино он начал сниматься в 1960 году. Его дебютной работой стал фильм "Балтийское небо". На счету Краско более 100 ролей, среди которых образы в лентах "Блокада", "Афганский излом", "Господин оформитель" и "Особенности национальной охоты в зимний период". Звания народного артиста Российской Федерации Краско удостоился в 1992 году.