Врач Зайцев: ротовой пластырь для лечения храпа грозит летальным исходом

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Наклеивание пластыря на рот для лечения храпа может привести к летальному исходу. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредил отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Специальные ротовые пластыри доступны в свободной продаже на российских маркетплейсах как для взрослых, так и для детей. Однако важно помнить, что сама проблема может возникать при нарушении носового дыхания из-за искривленной перегородки. Кроме того, храп иногда вызывают отеки носовых раковин, отметил эксперт.



Владимир Зайцев отоларинголог, кандидат медицинских наук Может получиться так, что человек не сможет переключить ротовое дыхание на нос, потому что тот категорически не дышит. При заклеивании рта это может перерасти в асфиксию, ночное апноэ, полную остановку дыхательной деятельности. Поэтому, прежде чем использовать такие пластыри, обязательно нужно проконсультироваться с отоларингологом.

По словам Зайцева, в целом избавляться от храпа путем самолечения не стоит.

"Проверенный метод – это сесть в кресло в кабинете врача, чтобы самолечение не "добило" человека. Если это серьезное искривление перегородки, то нужно ложиться на хирургическую операцию. Если это лечится консервативно или посредством малой операции, то она и проводится", – пояснил эксперт.

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