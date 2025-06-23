Врач Зайцев: ротовой пластырь для лечения храпа грозит летальным исходом

23 июня, 19:31Общество
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Наклеивание пластыря на рот для лечения храпа может привести к летальному исходу. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредил отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
Специальные ротовые пластыри доступны в свободной продаже на российских маркетплейсах как для взрослых, так и для детей. Однако важно помнить, что сама проблема может возникать при нарушении носового дыхания из-за искривленной перегородки. Кроме того, храп иногда вызывают отеки носовых раковин, отметил эксперт.
По словам Зайцева, в целом избавляться от храпа путем самолечения не стоит.
"Проверенный метод – это сесть в кресло в кабинете врача, чтобы самолечение не "добило" человека. Если это серьезное искривление перегородки, то нужно ложиться на хирургическую операцию. Если это лечится консервативно или посредством малой операции, то она и проводится", – пояснил эксперт.
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