Лор назвал причину частого храпа у детей

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Храп у ребенка может быть вызван аденоидами, которые при воспалении увеличиваются в два-три раза. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на отоларинголога Владимира Зайцева.

"В детстве аденоиды увеличены, а в момент воспаления они увеличиваются в два-три раза. Носоглотка перекрыта, и ребенок будет храпеть, тем более когда ложится спать", – пояснил он.

После снятия воспаления, по словам специалиста, аденоиды уменьшаются в размере, а ребенок чувствует улучшение состояния. Однако аденоиды в третьей степени можно только удалить, отметил Зайцев.

При возникновении храпа у ребенка отоларинголог рекомендовал незамедлительно обратиться к врачу. Вместе с этим он сообщил, что храп может сигнализировать о склонности к ранней смерти.

Ранее Зайцев рассказал, что уши у некоторых детей может закладывать из-за аденоидной вегетации. В этом случае заложенность появляется в связи с серной пробкой или воспалением слуховой трубы. На этом фоне ребенок может испытывать боль, а также выделения из ушей.

