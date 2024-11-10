Мошенники начали выдавать себя за представителей мессенджера WhatsApp

Телефонные мошенники начали звонить москвичам и выдавать себя за представителей мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской). Злоумышленники утверждают, что они сотрудники службы безопасности, и убеждают абонента в том, что заблокируют доступ к приложению, если не получат от него код из СМС для подтверждения личности.

После получения комбинации цифр мошенники могут войти в чужой профиль и изменить пароль. Затем они рассылают контактам пострадавшего просьбу срочно занять денег.

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