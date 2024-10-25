В России могут ограничить сбор персональных данных

Сбор персональных данных могут ограничить в России. В Роскомнадзоре предлагают разрешить организациям собирать только те сведения, которые нужны для выполнения конкретных задач. Сам процесс должен быть прописан в законе.

Ранее эту тему поднимали в Госдуме. Там отметили, что не все компании могут обеспечить защиту персональных данных, и поэтому нужно создать институт доверенных операторов. Они будут хранить и обрабатывать сведения. Контролировать их будет государство, и в случае необходимости другие участники рынка смогут получать доступ к этим данным через защищенные каналы.

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