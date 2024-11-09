Москвичей предупредили о кибермошенниках перед сезоном распродаж

Перед стартом сезона распродаж в Москве активизировались кибермошенники. В преддверии "черной пятницы" злоумышленники создают фейковые интернет-магазины, которые маскируются под известные бренды.

Если перейти по такой ссылке и совершить покупку, преступники завладеют данными о банковском счете. Часто мошенники применяют психологическое давление на потенциальных жертв. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

