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09 ноября, 09:15

Безопасность

Москвичей предупредили о кибермошенниках перед сезоном распродаж

Москвичей предупредили о кибермошенниках перед сезоном распродаж

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Перед стартом сезона распродаж в Москве активизировались кибермошенники. В преддверии "черной пятницы" злоумышленники создают фейковые интернет-магазины, которые маскируются под известные бренды.

Если перейти по такой ссылке и совершить покупку, преступники завладеют данными о банковском счете. Часто мошенники применяют психологическое давление на потенциальных жертв. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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