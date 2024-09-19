Депутат ГД Хамзаев предложил сделать должность участкового избираемой

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать избираемой должность участкового уполномоченного в системе МВД России, передает РИА Новости.

По его мнению, полиции нужно придать дополнительную народность, включив голос народа при выборе тех или иных кандидатов на социальнозначимые посты. Парламентарий подчеркнул, что те, кто работает с людьми, отвечают за поквартирные обходы и работают на территории, должны быть публичны.

"Их должны знать в обществе, к ним должно быть повышенное доверие", – добавил Хамзаев.

Ранее Хамзаев предложил ввести прогрессивную шкалу административного наказания. Он подчеркнул, что прогрессивная шкала – это путь к совершенствованию КоАП РФ. Депутат посчитал неправильной ситуацию, в которой знаменитость платит такой же штраф, как и студент. По его словам, нужна социальная справедливость. Наказание должно стать ощутимым для виновника. Если для кого-то это будет 5 тысяч рублей, то для других – уже 50 тысяч.