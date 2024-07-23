23 июля, 14:37Политика
Госдума приняла закон по реализации основных направлений налоговой политики
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который направлен на реализацию некоторых положений основных направлений налоговой политики России.
Документ содержит меры по донастройке налоговой политики в вопросах администрирования и социальной направленности в части НДФЛ. Кроме того, закон включает нормы, которые нацелены на поддержку работающих в стране компаний.
Проект был инициирован правительством России. Принятие данного закона требует внесения поправок в Налоговый кодекс государства.
Ранее Владимир Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13 до 22% в зависимости от размера доходов россиян с 2025 года.
Документ ввел в России пятиступенчатую шкалу НДФЛ. Это означает, что базовая ставка налога в 13% сохранится для дохода не более 2,4 миллиона рублей в год. Затем она начнет плавно возрастать.
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