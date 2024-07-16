"Известия": в ГД внесут проекты об отмене НДС для благотворительных организаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуму 16 июля будут внесены законопроекты, предполагающие отмену налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль для компаний, занимающихся бесплатной раздачей еды. Об этом сообщает газета "Известия".

Кроме того, инициативы также позволят увеличить с 1 до 5% лимит расходов по передаче продукции на благотворительность без уплаты налога на прибыль.

Авторами законов выступили депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду". Исходя из информации, указанной в пояснительной записке, из-за действовавшего ранее налогового регулирования российский бизнес нес больше убытков от бесплатной раздачи продуктов, чем от их утилизации.

При этом депутаты отметили, что все продукты, которые идут на выброс в России, могли бы прокормить около 30 миллионов человек.

Ранее ГД приняла закон, который разрешает местным властям России со следующего года вводить туристический налог, заменяющий курортный сбор. Так как налог будет относиться к местным налогам, то муниципальные образования могут вводить его своими правовыми нормативными актами. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе туристический налог будет вводиться законами этих субъектов, на федеральной территории Сириус – нормативными правовыми актами представительного органа.