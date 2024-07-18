Губернатор Кировской области предложил ввести в регионе налоговый вычет на развитие связи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил ввести в регионе вычет по налогу на прибыль для компаний, занимающихся развитием сотовой связи на базе беспроводных технологий. Об этом сообщается на сайте правительства области.

Налоговый вычет составит 90% от первоначальной стоимости созданного объекта. Таким образом в регионе планируется стимулировать инвестиции в сферу сотовой связи и интернета. Проект нацелен на обеспечение устойчивой связью малых населенных пунктов и автодорог. Это станет еще одним подарком компаниям и жителям Вятского края в год 650-летия Кирова, уточнили в пресс-службе правительства.

Соколов отметил, что развитие связи в небольших населенных пунктах поможет сохранить в районах молодежь. Имеется в виду не только связь для звонков, но и для того, чтобы "видеофайл можно было за секунду передать по интернету".

До этого замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко заявил, что в каждом регионе России к 2030 году должны появиться пилотные зоны 5G. Кроме того, в 16 российских городах с численностью более миллиона человек должны появиться коммерческие сети, предоставляющие услуги на сетях 5G.