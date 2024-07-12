Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ

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Владимир Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13 до 22% в зависимости от размера доходов россиян с 2025 года. Соответствующий документ размещен на сайте правовых актов.

Закон подразумевает внесение изменений в Налоговый кодекс и вводит пятиступенчатую шкалу НДФЛ. Это означает, что базовая ставка налога в 13% сохранится для дохода не более 2,4 миллиона рублей в год. Затем она плавно возрастает:



до 15% – на доход более 2,4 миллиона;

до 18% – на доход свыше 5 миллионов;

до 20% – на доход более 20 миллионов;

доходы сверх 50 миллионов рублей будут облагаться по самой высокой ставке – 22%.

При этом из-под повышенного НДФЛ выводится денежное довольствие и иные выплаты участников СВО, а также северные надбавки. Изменения не коснутся самозанятых – для них сохранятся действующие ставки на НДФЛ.

Одинаково будут облагаться налогом операции с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами. Закон также предусматривает увеличение до 450 тысяч с 350 тысяч рублей предельного размера дохода, до достижения которого могут применяться стандартные вычеты по НДФЛ. При этом в два раза увеличатся вычеты: на второго ребенка – до 2 800 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка – до 6 000 рублей.

Для граждан, сдающих нормативы ГТО, и тех, кто ежегодно проходит диспансеризацию, будет введен вычет в размере 18 000 рублей в год. Также изменится принцип уплаты НДФЛ в фиксированном размере для россиян, владеющих контролируемыми иностранными компаниями (КИК). В таком случае не нужно будет декларировать доходы. Теперь те, кто имеет не более пяти КИК, заплатят по 5 миллионов рублей за каждую. При этом для владельцев большего количества компаний будет применятся единый фиксированный платеж в 25 миллионов рублей.

Помимо этого, если в отношении иностранных организаций или их контролирующих лиц были введены санкции других государств, из-за которых в них действует принудительное внешнее управление, то эти лица смогут уведомить налоговый орган о прекращении участия в КИК.

Между тем СФ одобрил закон о семейной налоговой выплате, который предполагает ежегодную выплату семьям с детьми. Выплата в размере 7 из 13% уплаченного НДФЛ будет положена, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте России по месту жительства.