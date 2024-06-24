Минфин подготовил законопроект о профессиональном вычете НДФЛ для арендодателей

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С 2025 года в России хотят расширить круг лиц, которые имеют право на получение профессионального НДФЛ. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на законопроект Минфина.

Благодаря профессиональному вычету НДФЛ можно уменьшить налогооблагаемую базу или вернуть часть уплаченных средств. Сейчас сделать это могут ИП на общей системе налогообложения, физлица без статуса ИП, работающие по гражданско-правовым договорам, нотариусы и адвокаты, а также авторы, получающие гонорар.

Законопроектом Минфин предлагает распространить вычет на других физлиц, которые получают прибыль без открытия ИП. Нововведения могут коснуться россиян, сдающих в аренду жилье без перехода на ИП или самозанятость, пояснил замруководителя одного из центров экспертизы и аналитики проблем предпринимательства Сергей Лаптев.

"Такая инициатива – следствие принятого 14 февраля 2024 года решения Конституционного суда № 6-П", – отметил он.

В качестве примера эксперт привел ситуацию, при которой женщина сдавала квартиру и хотела учесть расходы на ее содержание при уплате НДФЛ. В качестве другого примера он назвал ситуацию с продажей автобетоносмесителей по цене их покупки. Поскольку лица не были зарегистрированы, в вычете им отказали.

Ранее Федерация независимых профсоюзов (ФНПР) выступила за нулевой НДФЛ для получающих зарплату в размере МРОТ. Помимо этого, профсоюзы заявили, что МРОТ должен быть сориентирован на минимальный потребительский бюджет, который, в отличие от прожиточного минимума, является бюджетом более высокого порядка.

