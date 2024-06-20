ГД приняла в I чтении поправки в Налоговый кодекс РФ по прогрессивной шкале НДФЛ

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Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, которые вводят прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13 до 22%.

Документ был внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Согласно ему, изменения вносятся для совершенствования налоговой системы. Они вводят пятиступенчатую шкалу НДФЛ.

Так, существующая налоговая ставка в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, после чего ее начнут повышать. Рост будет происходить до 15% на доход до 5 миллионов рублей в год, 18% – на доход до 20 миллионов, 20% – до 50 миллионов, а доходы более этой величины станут облагать по 22%.

Изменения не затронут участников СВО и самозанятых. Кроме того, ставка налога на доходы россиян от реализации имущества до 2,4 миллиона рублей в год сохранится на уровне в 13%, если доход будет составлять свыше этой суммы, то ставка увеличится до 15%.

Вместе с тем ставка на доходы нерезидентов страны в виде процентов по вкладам в банках РФ окажется на уровне 15%.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство внесет предложения о сохранении текущей ставки НДФЛ в регионах с северными коэффициентами и надбавками ко второму чтению налогового законопроекта в Госдуме. В Минфине считают максимальную ставку налога на доходы физических лиц в 22% оптимальной.

