Путин: изменения в налоговую систему РФ планируют принять в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Изменения в налоговую систему РФ должны быть предварительно приняты в августе. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече выбравшими работу на Дальнем Востоке специалистами.

Он уточнил, что сейчас отработкой этих поправок занимается правительство и Госдума. Как утверждает глава государства, сославшись на подсчеты Минфина, повышение налоговой нагрузки в результате этих изменений системы затронет лишь 3,2% налогоплательщиков.

"Потому что 2,4 миллиона рублей в год – это доход основной части граждан России", – объяснил планку отсечения Путин.

Президент РФ также подчеркнул, что надбавки за работу на севере не должны учитываться в прогрессивной шкале НДФЛ. По его словам, лишь базовая часть должна рассчитываться для налоговой системы. В связи с этим Путин заявил, что даст соответствующее поручение правительству.

28 мая Минфин РФ представил правительству поправки по совершенствованию налоговой системы. Речь идет об изменениях в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

30 мая кабмин РФ одобрил проект обновления налоговых параметров. Теперь изменения должны вступить в силу с 1 января следующего года. Так, для граждан с ежегодными доходами до 2,4 миллиона рублей ставка сохранится на уровне 13%. При этом налог в размере 15% будет при доходе от 2,4 до 5 миллионов рублей, 18% – при доходе от 5 до 20 миллионов, 22% – при доходе более 50 миллионов рублей в год.

Авторы проекта уточняют, что налог взимается только с превышения установленных порогов. В свою очередь, семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума дадут возможность вернуть НДФЛ в размере 7%.

