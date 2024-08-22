Депутат Хамзаев предложил ввести прогрессивную шкалу административного наказания

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В России необходимо ввести прогрессивную шкалу административного наказания, предложил депутат ГД Султан Хамзаев.

"Суд должен учитывать степень известности, публичности, популярности человека, его род деятельности и доход. Существующие границы штрафов в Кодексе об административных правонарушениях не дают большой разбег для наказания", – рассказал депутат в беседе с РИА Новости.

Хамзаев подчеркнул, что прогрессивная шкала – это путь к совершенствованию КоАП РФ. Депутат посчитал неправильной ситуацию, в которой знаменитость платит такой же штраф, как и студент. По его словам, нужна социальная справедливость. Наказание должно стать ощутимым для виновника. Если для кого-то это будет 5 тысяч рублей, то для других – уже 50 тысяч.

Ранее Владимир Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц со ставками от 13 до 22% в зависимости от размера доходов. Закон вступит в силу с 2025 года. Ожидается, что базовая ставка налога в 13% сохранится для граждан с доходом не более 2,4 миллиона рублей в год. Изменения не коснутся самозанятых – для них сохранятся действующие ставки на НДФЛ.

