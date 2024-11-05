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05 ноября, 07:15

Транспорт

Москвичам напомнили о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю

Москвичам напомнили о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю

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В связи с приходом снегопадов автомобилистам посоветовали поспешить с заменой летней резины на зимнюю.

Штраф за использование летних шин зимой предусмотрен ПДД и составляет 500 рублей. Однако, если владелец не переобул свой автомобиль вовремя и попал в ДТП, финансовые расходы могут быть гораздо выше.

Согласно правилам дорожного движения, переход на зимнюю резину становится обязательным только с 1 декабря. Но Минтранс рекомендует "переобуваться" при среднесуточной температуре ниже 5 градусов, что оптимально сейчас. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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