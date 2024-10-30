Сергей Собянин сообщил о планах строительства дорог у станции метро "Саларьево"

В Москве утвердили проект строительства дорог вблизи станции метро "Саларьево" в Коммунарке. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, Красулинскую улицу реконструируют и построят круговую развязку на пересечении с улицей Адмирала Корнилова.

Так же построят Проектируемый проезд № 8400. Кроме того, для удобства и безопасности пешеходов обустроят дополнительные регулируемые переходы и тротуары, в том числе вдоль съезда на Киевское шоссе.

Также установят современные остановки и благоустроят прилегающую территорию. Все это улучшит транспортное обслуживание строящегося жилого комплекса "1-й Саларьевский" и в целом района Коммунарка, где проживает более 165 тысяч человек.

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