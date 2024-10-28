Пожар на Кольцовском рынке в Воронеже ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на Кольцовском рынке в Воронеже удалось полностью потушить. Об этом сообщил региональный главк МЧС РФ в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, спасатели полностью справились с огнем к 11:45.

О пожаре в торговом павильоне в Воронеже стало известно 28 октября. Изначально огонь распространился на 800 "квадратов". Через некоторое время открытое горение устранили на 1,3 тысячи "квадратов". В борьбе с пожаром задействовали 47 спасателей и 14 единиц спецтехники. В результате произошедшего никто не пострадал.

