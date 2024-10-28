Павильон загорелся в центре Воронежа на площади 800 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Торговый павильон горит на площади 800 квадратных метров на Кольцовом рынке в центре Воронежа, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

Сотрудники экстренных служб получили звонок о пожаре в 08:26. В министерстве уточнили, что пострадавших нет. Тушением возгорания заняты 47 огнеборцев и 14 единиц техники.

Ранее в ночь на 28 октября пожарные полностью ликвидировали пожар в многоэтажном доме на Ленинском проспекте в Москве. После получения вызова оперативные и экстренные службы сразу подъехали на место и эвакуировали жильцов дома.

Сначала площадь пожара составляла 300 квадратных метров, однако затем она достигла 350 "квадратов". Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара.