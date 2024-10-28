28 октября, 09:25Происшествия
Павильон загорелся в центре Воронежа на площади 800 "квадратов"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Торговый павильон горит на площади 800 квадратных метров на Кольцовом рынке в центре Воронежа, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.
Сотрудники экстренных служб получили звонок о пожаре в 08:26. В министерстве уточнили, что пострадавших нет. Тушением возгорания заняты 47 огнеборцев и 14 единиц техники.
Ранее в ночь на 28 октября пожарные полностью ликвидировали пожар в многоэтажном доме на Ленинском проспекте в Москве. После получения вызова оперативные и экстренные службы сразу подъехали на место и эвакуировали жильцов дома.
Сначала площадь пожара составляла 300 квадратных метров, однако затем она достигла 350 "квадратов". Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара.
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