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29 октября, 23:45

Транспорт

Указатели на Троицкую линию и станцию "Потапово" появились в метро Москвы

Указатели на Троицкую линию и станцию "Потапово" появились в метро Москвы

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В столичной подземке появились указатели на станцию "Потапово" красной линии и изумрудную линию. Чтобы освободить место для последней на схеме, дизайнерам пришлось "подвинуть" Сокольническую, Солнцевскую, Калужско-Рижскую линии, а также МЦД-4.

Вдобавок к этому, в городе появились новые обозначения для перехватывающих парковок и станций, которые адаптированы для маломобильных граждан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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