Указатели на Троицкую линию и станцию "Потапово" появились в метро Москвы

В столичной подземке появились указатели на станцию "Потапово" красной линии и изумрудную линию. Чтобы освободить место для последней на схеме, дизайнерам пришлось "подвинуть" Сокольническую, Солнцевскую, Калужско-Рижскую линии, а также МЦД-4.

Вдобавок к этому, в городе появились новые обозначения для перехватывающих парковок и станций, которые адаптированы для маломобильных граждан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.