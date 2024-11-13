Российские авиакомпании заявили о рисках банкротства. Письмо об этом пришло в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта. С введением санкций в 2022 году многие из них не смогли больше платить за лизинг иностранных самолетов. Они получили право списать такие долги. Но при этом на такие же суммы авиакомпаниям со следующего года будет начислен увеличенный налог на прибыль в размере 25%. Это может привести к разорению некоторых перевозчиков.

По данным Росавиации, в нашей стране пассажирскими перевозками занимаются более 30 авиакомпаний. При этом, выкупить лизинговые самолеты за счет средств Фонда национального благосостояния смогли только "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и S7 Airlines.

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