Совет директоров РЖД предварительно одобрил продажу здания Рижского вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Совет директоров РЖД предварительно одобрил сделку по продаже здания Рижского вокзала в Москве на торгах, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу перевозчика.

Цена будет определена по итогам проведения независимой оценки на момент выставления на продажу. При этом для реализации сделки необходимо будет получить соответствующее распоряжение от кабмина РФ, подчеркнули в РЖД.

Помимо этого, в компании рассказали о работе по интеграции железнодорожной инфраструктуры в городскую среду российских мегаполисов. Например, сейчас идет реконструкция существующих и строительство новых транспортно-пересадочных узлов.

Так, на станции Москва-Рижская обновлен кассовый павильон и возведены две новые платформы для пригородных поездов с навесами от осадков, навигацией и энергоэффективным освещением. Также ведется строительство нового ТПУ Рижская.

Однако в компании отсутствуют планы по использованию здания Рижского вокзала в производственной деятельности в будущем. Продажа здания, в свою очередь, позволит интегрировать объект культурного наследия в современную городскую среду в ином статусе, а также создать там привлекательную общественную зону для жителей и гостей столицы.

В данный момент стоимость Рижского вокзала оценивается в 1 миллиард рублей, писали ранее в СМИ. Тогда же говорилось, что вопрос об одобрении сделки по его продаже РЖД планирует рассмотреть на предстоящем заседании совета директоров.

Однако детали о возможном покупателе актива и сроках реализации не раскрывались. Кроме того, в РЖД отказались дать комментарий по поводу соответствующей информации.