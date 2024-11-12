РБК: стоимость Рижского вокзала оценивается в 1 млрд руб

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стоимость Рижского вокзала оценивается в 1 миллиард рублей. Вопрос об одобрении сделки по его продаже РЖД планирует рассмотреть на предстоящем заседании совета директоров. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источник, знакомый с повесткой собрания.

Детали о возможном покупателе актива и сроках реализации на данный момент не известны. Кроме того, в РЖД отказались дать комментарий по поводу соответствующей информации.

Известно, что вопрос о предварительном одобрении сделки по продаже вокзала был включен в повестку совета директоров еще в конце сентября. Тогда же не раскрывались результаты.

Рижский вокзал начал свою работу в 1901 году. С момента своего открытия он сменил несколько названий: Виндавский (до 1930 года), Балтийский (до середины 1930-х годов) и Ржевский (до 1948 года).

Само здание состоит из трех двухэтажных частей, соединенных между собой одноэтажными переходами. Причем все строения в нем выполнены в неорусском стиле. В разное время на территории вокзала снимали такие кинокартины, как "Семнадцать мгновений весны", "Баллада о солдате" и "Вокзал для двоих".

Ранее сообщалось, что в Москве территории городских вокзалов МЦД благоустраивают по единому стандарту. В перечень работ входят реорганизация маршрутов общественного транспорта, повышение доступности для пешеходов и создание качественной городской среди возле станций МЦД.

В настоящее время работы по улучшению идут на остановочных пунктах Щербинка МЦД-2, Косино МЦД-3, Солнечная, Кусково и Беговая МЦД-4.

