Столичный парламент принял закон о бюджете Москвы

Закон о бюджете Москвы принят столичным парламентом. В следующем году доходы бюджета впервые превысят 5 триллионов рублей. В основном средства будут направлены на реализацию 13 государственных программ.

На развитие транспорта выделят свыше 1 триллиона рублей, на образование – почти 650 миллиардов, на здравоохранение – более 610 миллиардов. Кроме того, средства бюджета будут направлены на жилищную сферу и городскую инфраструктуру.

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