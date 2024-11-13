Экономист Лебединская: цена порции селедки под шубой выросла на 12,1% за год

13 ноября, 12:42Экономика
Фото: 123RF/chernikovatv
В России цена порции селедки под шубой выросла на 12,1% к 2024 году. Об этом в беседе с Life.ru рассказала доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
По словам эксперта, данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) показали рост стоимости традиционного новогоднего салата по сравнению с сентябрем прошлого года.
При этом еще в 2021 году затраты на приготовление салата составляли 199 рублей. Кроме того, аналитики прогнозируют рост цен на продукты до 15–16% ближе к новогодним праздникам с учетом ежегодного декабрьского подорожания.
Лебединская также отметила значительный разброс цен по регионам. Так, в Москве порция селедки под шубой обойдется в 413 рублей, что на 6% выше прошлогоднего уровня.
Из ингредиентов больше всего цена повысилась на яйца и картофель – на 22 и 43,3% соответственно. Однако их влияние на итоговую стоимость салата остается умеренным.
Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на новогоднем столе. Например, некоторые продукты к новогоднему столу можно закупить сейчас, когда цены еще стабильны. А мясные и рыбные изделия можно найти позже на распродажах. Эксперты советуют заранее планировать праздничное меню.
Между тем праздничное застолье к Новому году может обойтись россиянам в 11 740 рублей в 2024 году.
Елочные игрушки в этом году могут подорожать на 10–20%