Столичные эксперты раскрыли секреты удачной фотосъемки дикой природы

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Удачный снимок дикой природы можно получить либо случайно обнаружив животное, либо заранее подготовившись и изучив места обитания различных видов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Фотограф Олег Сосницкий, лауреат международного конкурса "Золотая черепаха" в номинации "Дикая природа Москвы – 2024", учрежденной ведомством, рассказал о технических средствах, которые помогут начинающему фотографу, а также о том, с чего следует начать.

По его словам, самое главное – следить за животными, изучать их поведение и предугадывать их движения и направление взгляда. Зная, как ведет себя объект съемки, можно удерживать его в фокусе, даже если он активно перемещается. Кроме того, Сосницкий посоветовал использовать режим серийной съемки: из множества кадров получится отобрать несколько наиболее удачных.

Наиболее впечатляющими получаются фотографии, сделанные с высоты взгляда животного. Это позволяет создать эффект присутствия и передать зрителю мир глазами персонажа, подчеркнул эксперт.

Объектив камеры зафиксирует интересные детали: капли росы на траве, узорчатую листву, небольшой цветок или другие элементы, которые остаются незамеченными при обычном взгляде, обратил внимание фотограф.

Постепенно погружаясь в мир анималистической фотографии, мастер лучше понимает природу, начинает видеть ее разнообразие и всегда держит камеру наготове. Не стоит упаковывать фотооборудование до тех пор, пока вы не покинете локацию. В противном случае есть риск упустить удачный кадр, не успев достать камеру.

Новичкам также стоит самим поэкспериментировать с настройками камеры, выдержкой и фокусным расстоянием. С опытом можно будет находить лучшие комбинации для каждого случая самостоятельно.

"Работа фотографа похожа на жонглирование, где все факторы и настройки связаны между собой. Но обиднее бывает, когда животное найдено, фото сделано, но из-за желания использовать минимально возможную чувствительность камеры очень часто фото получается смазанным", – отметил Сосницкий.

Он подчеркнул, что существует широкий выбор камер, объективов и оборудования, которые позволяют достичь приемлемого качества изображения даже при использовании камеры с высокой чувствительностью.

"Самые популярные фокусные расстояния для съемки небольших птиц – это примерно 600 миллиметров эквивалентного фокусного расстояния. Если вы сомневаетесь в выборе объектива, лучше попробовать зум-объектив, чтобы иметь широкую свободу действия", – уточнил фотограф.

В столице есть парки, лесные массивы с озерами и реками, открытые пространства с пышной растительностью. Эти места являются домом для множества животных, птиц, рептилий и земноводных.

Известны своим биоразнообразием "Лосиный Остров", долина реки Яузы, Царицыно, Измайлово. Эти точки на карте – хорошее место для начинающих фотографов, отметили в департаменте.

Между тем в сервисе Russpass опубликовали подборку мест, где можно провести время в холодную погоду. Туристам и горожанам предложили отправиться в культурные центры, посмотреть архивное кино и цирковые спектакли.

В кинопарке "Москино" можно будет почувствовать себя героем фильма и совершить путешествие во времени. Здесь снимают кинофильмы, телесериалы и рекламные ролики, а в выходные и праздничные дни показывают спектакли, проводят квесты и киномарафоны, устраивают электрические шоу и рыцарские поединки.