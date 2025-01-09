Собянин: 150 тыс тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты по офсету

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Свыше 150 тысяч тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты за три года в рамках офсетного контракта, а треть из этого количества была поставлена в прошлом году. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



Мэр напомнил, что молоко, соки, кисломолочные продукты и творог выпускаются на Лианозовском и Царицынском молочных комбинатах, которые имеют статус промышленного комплекса.

Кроме того, данные предприятия получают налоговые льготы, благодаря которым компании экономят и выделяют больше средств на развитие производства, например, улучшают молокозаводы.

Офсет на поставку продуктов для молочно-раздаточных пунктов город заключил в 2020 году. Всего с 2017 года было подписано свыше 20 офсетных контрактов на покупку лекарств, медизделий, аккумуляторов для электротранспорта, лифтового оборудования и другой необходимой продукции. Благодаря этому будет создано около 7 тысяч новых рабочих мест, уточнил Собянин.

Осенью 2024 года в Москве после ремонта заработали 44 молочно-раздаточных пункта, благодаря которым семьи из 39 районов будут бесплатно получать качественные продукты питания.

При этом в городе обновили уже 128 молочных кухонь. Всего в столице работает более 200 молочных пунктов. Они открыты ежедневно с 06:30 до 15:00.

