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14 января, 07:30

Наука

Минувшей ночью москвичи наблюдали первое в этом году полнолуние

Минувшей ночью москвичи наблюдали первое в этом году полнолуние

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Москвичей предупредили о похолодании и гололедице 14 января

Минувшей ночью, с 13 на 14 января, жители столицы могли увидеть первое в 2025 году полнолуние, которое из-за древних поверий называют Волчьим. По мнению астрологов, это явление может влиять на эмоциональное состояние человека, вызывая повышенную чувствительность и перемены в настроении.

Отмечается, что полнолуние благоприятно для завершения рабочих процессов и начала новых творческих проектов. Лунный диск сохранит свою яркость и предстоящей ночью, а с 15 января Луна начнет убывать, постепенно теряя свои размеры и светимость.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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