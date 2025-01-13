Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 22:15

Общество

Аномально теплая зима в Москве влияет на природу и здоровье людей

Аномально теплая зима в Москве влияет на природу и здоровье людей

Новости часа: дизайн станции метро "ЗИЛ" расскажет историю завода

"Атмосфера": 0 градусов ожидается в Москве вечером 13 января

Высота снежного покрова в Москве может увеличиться на 3 см 14 января

"Доктор 24": пульмонолог рассказала, что нужно знать о пневмонии

Москвичи поделились кадрами сильного снегопада в Солнечногорске

Новости регионов: в Нижегородской области предупреждают о ледяном дожде

В Китае зафиксировали вспышку нового штамма оспы обезьян

В Москве ожидается легкий минус и гололедица 13 января

В Москве построят новый дом по программе реновации в Новогиреево

В Москве температура воздуха выше нормы на 5 градусов, из-за чего на деревьях уже появились первые почки, а на улицах – туман. По прогнозам синоптиков, теплая погода сохранится до конца зимы, однако кратковременное похолодание возможно.

Теплая зима может повлиять на животных и растения. Например, в Подмосковье медведи вышли из спячки раньше времени, а для деревьев отсутствующий снежный покров снижает теплоизоляцию. Садоводам советуют отводить талую воду от корней и убирать ледяные корки.

Погода влияет и на здоровье людей. Медики отмечают, что метеозависимые, пожилые и дети чаще страдают от перепадов давления и обострения хронических заболеваний.

Капризы погоды можно пережить, соблюдая правильный режим сна, одеваясь многослойно и снижая физические нагрузки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоДарья КрамароваЛариса Соколова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика