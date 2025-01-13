Аномально теплая зима в Москве влияет на природу и здоровье людей

В Москве температура воздуха выше нормы на 5 градусов, из-за чего на деревьях уже появились первые почки, а на улицах – туман. По прогнозам синоптиков, теплая погода сохранится до конца зимы, однако кратковременное похолодание возможно.

Теплая зима может повлиять на животных и растения. Например, в Подмосковье медведи вышли из спячки раньше времени, а для деревьев отсутствующий снежный покров снижает теплоизоляцию. Садоводам советуют отводить талую воду от корней и убирать ледяные корки.

Погода влияет и на здоровье людей. Медики отмечают, что метеозависимые, пожилые и дети чаще страдают от перепадов давления и обострения хронических заболеваний.

Капризы погоды можно пережить, соблюдая правильный режим сна, одеваясь многослойно и снижая физические нагрузки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.