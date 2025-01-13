Более 1,5 тыс случаев оспы обезьян выявили в Африке с начала декабря 2024 года

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Более 1,5 тысячи подтвержденных случаев заболевания оспы обезьян выявили в Африке с 1 декабря 2024 года. Об этом со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пишет ТАСС.

По ее данным, больше всего фактов заражения эксперты наблюдают в Демократической Республике Конго (ДРК). В свою очередь, информация, полученная от ВОЗ в период с 1 января 2024 года по 5 января 2025-го, говорит о том, что в Африке было зафиксировано 14 700 подтвержденных случаев заражения оспой и 66 летальных исходов.

Показатели на 1 529 и на 9 соответственно больше, чем по состоянию на 1 декабря, добавили в организации. В ДРК с 25 ноября прошлого года заболели 2 464 человека, в Бурунди – 798, в Уганде – 767, в Руанде – 17, в Кении – 12.

Кроме того, за последние шесть недель 12 стран Африки сообщили о случаях заражения. Причем речь идет об "активных вспышках" болезни в этих государствах, уточнили в ВОЗ.

Первый случай заражения оспой обезьян выявили в ноябре 2024-го в центральной канадской провинции Манитоба. Этот случай связан с поездками и вспышкой вируса в Центральной и Восточной Африке.

В Роспотребнадзоре исключили риски распространения разновидности оспы обезьян lb в России. Как пояснили в ведомстве, клада Ib была впервые обнаружена в Демократической Республике Конго и зарегистрирована в апреле 2024 года. Данной кладой преимущественно затронуты восточные районы ДРК и соседние страны.

В январе 2025 года несколько случаев заражения соответствующей болезнью зафиксировали в Китае. Источником стал иностранец, который прибыл в страну из Демократической Республики Конго. После выявления болезни профильные ведомства в городах Пекин и Тяньцзинь, а также провинциях Чжэцзян и Гуандун запустили совместный механизм профилактики и контроля распространения заболевания.

Еще оспой заразились четыре человека, которые тесно контактировали с инфицированным. Они испытывали легкие симптомы, в частности сыпь и герпес.