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Новости

13 января, 06:30

Новости

Новости регионов: рейсы в Пулково задержали из-за непогоды

Новости регионов: рейсы в Пулково задержали из-за непогоды

Новости регионов: на Кубани строят дорогу к аварийному танкеру

Новости регионов: в Северной Осетии на трассе загорелась цистерна с мазуом

Пулково вновь приостановил прием и отправку самолетов из-за непогоды

Новости регионов: мазут продолжает вытекать из поврежденной части танкера "Волгонефть-239"

Шесть рейсов "Аэрофлота" задерживаются на фоне непогоды в Санкт-Петербурге

Пулково временно прекратил прием и отправку рейсов

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно закрыли из-за снегопада

Новости регионов: около 5 тысяч тонн мазута остаются на дне Черного моря

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В Санкт-Петербурге из-за сильного снегопада аэропорт Пулково задержал около 90 рейсов. Работу приостанавливали дважды, а взлетно-посадочные полосы расчищали более 100 единиц техники. С пассажирами, которые ожидали вылета, работали свыше 700 сотрудников аэропорта.

В Омской области планируют открыть базу для экстремального отдыха. Там можно будет кататься на квадроциклах и снегоходах, прыгать с парашютом, а также отдыхать на пляже и в термальных источниках.

В Якутии завершился экстремальный марафон "Полюс Холода – Оймякон". Участники из 16 регионов России соревновались на дистанциях до 50 километров при температуре минус 50 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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