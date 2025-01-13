Новости регионов: рейсы в Пулково задержали из-за непогоды

В Санкт-Петербурге из-за сильного снегопада аэропорт Пулково задержал около 90 рейсов. Работу приостанавливали дважды, а взлетно-посадочные полосы расчищали более 100 единиц техники. С пассажирами, которые ожидали вылета, работали свыше 700 сотрудников аэропорта.

В Омской области планируют открыть базу для экстремального отдыха. Там можно будет кататься на квадроциклах и снегоходах, прыгать с парашютом, а также отдыхать на пляже и в термальных источниках.

В Якутии завершился экстремальный марафон "Полюс Холода – Оймякон". Участники из 16 регионов России соревновались на дистанциях до 50 километров при температуре минус 50 градусов.

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