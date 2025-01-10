10 января, 10:54Экономика
Около 48% опрошенных россиян превысили бюджет на празднование Нового года
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Около 48% опрошенных россиян превысили бюджет на празднование Нового года, из-за чего у них появилась мотивация к дополнительному заработку. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование.
В ходе опроса аналитики выяснили, что 31% респондентов потратили на празднование Нового года от 70 000 до 100 000 рублей. На втором месте по популярности оказались расходы в диапазоне от 20 000 до 50 000 рублей (23%), а на третьем – от 100 000 до 150 000 рублей (16%).
Кроме того, только 8% участников опроса потратили до 200 000 рублей, 4% – до 500 000 рублей, а 2% – от 1 000 000 рублей.
Опрос показал, что большинство респондентов (70%) считают покупку подарков для своих близких основной статьей расходов. На втором месте по значимости оказались траты на продукты, услуги доставки и посещение ресторанов (58%).
Также более 30% россиян потратили большие суммы на украшение своих домов. Они приобрели не только новогодние деревья, но и украшения для них и пространства. Также почти четверть решила потратиться на праздничные развлечения.
В числе прочих затрат – оплата услуг аниматоров, визажистов, стилистов и других специалистов (19%), незапланированные расходы (16%), занятия хобби и спортом (13%), поездки (9%).
По итогам исследования, 45% опрошенных смогли уложиться в запланированные траты. Треть респондентов лишь немного превысила запланированный бюджет, а 15% признались, что их расходы на Новый год значительно превысили запланированные.
Аналитики пришли к выводу, что 28% жителей России праздники стимулируют к увеличению доходов, а 47% респондентов отмечают лишь их незначительное влияние. Однако для 20% опрошенных праздничные дни не оказали никакого влияния на желание зарабатывать больше.
В конце прошлого года исследование показало, что россияне планировали потратить по 62 655 рублей на празднование Нового года. В ходе опроса выяснилось, что большинство участников планировали выделить значительную часть бюджета на организацию досуга и путешествий.
В среднем расходы должны были составить 25,5 тысячи рублей. Стоимость новогоднего стола, по оценкам респондентов, составила бы примерно 13 тысяч рублей. На приобретение подарков участники опроса хотели потратить 22,9 тысячи рублей.
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