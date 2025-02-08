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08 февраля, 11:15

Происшествия

Фура перекрыла проезд по эстакаде в сторону аэропорта Шереметьево

Фура перекрыла проезд по эстакаде в сторону аэропорта Шереметьево

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, на подъезде к аэропорту Шереметьево фура перекрыла эстакаду. Большегруз не смог подняться наверх, его развернуло на середине пути и потащило вниз.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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