Владелица магазина в подмосковном Королеве задержана за хищение 20 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Полицейские задержали владелицу магазина, которая подозревается в хищении у покупателей более 20 миллионов рублей. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк написала в телеграм-канале.

Согласно предварительной информации, задержанная продавала верхнюю одежду в одном из ТЦ в подмосковном Королеве и предлагала приобрести товар в рассрочку. Для оформления кредитного договора она фотографировала покупателя и его паспорт, после чего на его имя оформляла еще несколько кредитов в банках.

Правоохранители задержали женщину на автовокзале в Москве. Она подозревается в причастности к совершению 58 аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигурантка находится под стражей и проверяется на причастность к другим преступлениям.

Ранее иностранец похитил 13,9 миллиона рублей, представившись кассиром пункта обмена валюты в Москве. Он отдал жителю Нижнего Новгорода муляж под видом иностранной валюты и скрылся. Задержали злоумышленника в аэропорту при попытке улететь из России. Возбуждено уголовное дело, фигурант арестован.