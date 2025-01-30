Иностранец похитил почти 14 млн рублей, представившись кассиром в Москве

Фото: 123RF/dero2084

Иностранный гражданин похитил 13,9 миллиона рублей, представившись кассиром пункта обмена валюты в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Как она утверждает, незнакомец предложил 19-летнему гражданину страны ближнего зарубежья заработать. Для этого ему нужно было представиться кассиром пункта обмена валюты и забрать у клиента деньги. Чтобы реализовать данный план, неизвестный арендовал офис на Зацепском Валу, переоборудовал помещение и разместил в Сети рекламу о валютных операциях по выгодному курсу.

По объявлению житель Нижнего Новгорода прибыл в офис, заранее озвучив злоумышленнику сумму для обмена. Ему показали якобы готовую к выдаче иностранную валюту, которая на деле оказалась муляжом. После того как потерпевший отдал свои деньги кассиру, тот под предлогом пересчета средств ушел в соседнее помещение. Однако затем иностранец скрылся с деньгами через запасной выход.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника в аэропорту при попытке улететь из РФ. Он рассказал, что практически все деньги отдал сообщнику, оставив себе лишь часть в качестве вознаграждения. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Иностранец арестован.

Ранее четверо жителей Москвы были задержаны по делу о незаконной банковской деятельности. По версии следствия, злоумышленники в течение нескольких лет занимались обналичиванием денежных средств. К ним обращались представители юрлиц, желавшие скрыть свою деятельность от налоговых органов.

Оборот нелегального бизнеса составил более 1,5 миллиарда рублей, а доход участников группы превысил 300 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

