Четверо москвичей задержаны по делу о незаконной банковской деятельности

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Четверо жителей Москвы задержаны по делу о незаконной банковской деятельности, написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в телеграм-канале.

По предварительной информации, задержанные в течение нескольких лет занимались обналичиванием денежных средств. К ним обращались представители юрлиц, желавшие скрыть свою деятельность от налоговых органов.

"Клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти. Те закупали их, после чего перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные. Полученные средства передавали заказчикам, оставляя себе комиссию в размере 16%", – рассказала Волк.

Она уточнила, что оборот нелегального бизнеса составил более 1,5 миллиарда рублей, а доход участников группы превысил 300 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Фигурантам уже предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, резюмировала Волк.

Ранее полицейские задержали в Подмосковье подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса. Подпольное казино скрывалось под вывеской "Рюмочная "На бровях", однако зайти в заведение могли только постоянные клиенты, имеющие специальный магнитный ключ.

По данным правоохранителей, общий доход от незаконного бизнеса составил около 9 миллионов рублей.