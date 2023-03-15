"Московский патруль": МВД предъявило обвинение организаторам нелегального бизнеса в Москве

Следствие предъявило обвинение организаторам нелегального бизнеса в Москве. Об этом сообщается в столичном МВД.

По данным полиции, сообщники открыли сеть аптечных пунктов исключительно для наркозависимых. В уголовном деле фигурируют восемь организаторов нелегального бизнеса.

Злоумышленники целый год незаконно распространяли нелегальные препараты на территории Москвы и Московской области. Организаторы приобретали вещества через подконтрольные юрлица, имеющие соответствующую лицензию. Товар не регистрировался, и хранился на специально оборудованном складе.

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