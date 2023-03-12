Прокуратура организовала проверку по факту массового ДТП в Саратовской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Саратовской области"

По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по факту массового ДТП в Хвалынском районе. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале прокуратуры Саратовской области.

"По предварительным данным, сегодня, 12 марта 2023 года, в 07:44 вследствие неблагоприятных погодных условий на 93 километре трассы Р-228 Саратов – Сызрань – Волгоград произошло массовое ДТП с участием 21 автомобиля", – отмечается в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что в результате ДТП пострадали граждане, включая несовершеннолетних, их доставили в медучреждения региона.

На месте аварии для координации деятельности служб выехал прокурор города Хвалынска Сергей Силаев. В настоящее время по факту инцидента проводится процессуальная проверка. Ход и результаты проверки находятся на контроле ведомства.

Ранее министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил, что в результате аварии пострадали 15 человек.

Он отметил, что на месте работали 3 фельдшерские бригады ГУЗ "Хвалынской РБ", 1 врачебная, 2 фельдшерские бригады ГУЗ "СОССМП" города Балаково



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