В аварии на трассе под Саратовом пострадали 15 человек

Фото: телеграм-канал "Юрий Юрин"

В массовой аварии на 113 километре трассы федерального значения Р-228 под Саратовом пострадали 15 человек, всего столкнулись 21 автомобиль, сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своем телеграм-канале.

"На месте работали 3 фельдшерские бригады ГУЗ "Хвалынской РБ", 1 врачебная, 2 фельдшерские бригады ГУЗ "СОССМП" города Балаково", – отметил Костин.

Министр уточнил, что троих детей и девятерых взрослых увезли в городскую больницу в Балакове. Среди пострадавших есть 14-летний подросток, который госпитализирован в тяжелом состоянии с ушибом головного мозга. Двоих взрослых уже отправили в операционную.

Также в хвалынскую больницу госпитализированы двое взрослых с переломами. Один человек отказался от госпитализации.

Ранее сообщалось, что три автомобиля столкнулись на Бесединском мосту МКАД. Автомобилистов предупредили, что две средние полосы на этом участке перекрыты.

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