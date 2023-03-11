11 марта, 23:01Происшествия
Три автомобиля столкнулись на Бесединском мосту МКАД
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Три автомобиля столкнулись на Бесединском мосту МКАД. Движение в районе аварии ограничено, предупреждает столичный Дептранс в своем официальном телеграм-канале.
"На внутренней стороне 19 километра МКАД произошло столкновение трех автомобилей. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – отмечается в публикации ведомства.
Автомобилистов предупредили, что две средние полосы на этом участке перекрыты.
Ранее водитель автомобиля не справился с управлением в Южном Бутове и врезался в мачту городского освещения. ДТП произошло на пересечении улиц Брусилова и Полевой. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали три человека.
Авария случилась на улице Нижние Мневники
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!