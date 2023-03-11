15:45Происшествия
Движение на 107-м км МКАД затруднено из-за аварии
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 107-ого километра МКАД, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Авария произошла в направлении шоссе Энтузиастов. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Движение в районе места аварии затруднено. Водителей в связи с этим призвали выбирать пути объезда.
Утром водитель автомобиля не справился с управлением в Южном Бутове и врезался в мачту городского освещения. ДТП произошло на пересечении улиц Брусилова и Полевой. В результате, по предварительным данным, пострадали три человека.
Авария с участием такси произошла в ЮВАО Москвы
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