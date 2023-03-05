Один человек погиб и шесть пострадали после аварии с автобусом под Нижним Новгородом

Фото: vk.com/nasheptalikstovo

Один человек погиб и шестеро пострадали после столкновении автобуса и двух легковых автомобилей в Кстовском районе возле деревни Ржавка Нижегородской области. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

"Детей среди пострадавших нет. На месте ДТП работают три бригады центра медицины катастроф и одна бригада скорой медицинской помощи Кстово", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что автомобиль Volvo столкнулся с автобусом ПАЗ на трассе в поселке Усвяты Псковской области. В результате происшествия погиб один человек, еще 16 получили травмы.

Авария случилась на 131-м километре автодороги Ольша – Невель у дома № 35 по Козловской улице. Всех пострадавших госпитализировали. Уточнялось, что автобус не рейсовый.

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