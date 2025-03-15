Песков: время сложить оружие у ВСУ под Курском "сокращается, как шагреневая кожа"

15 марта, 09:35Политика
Фото: ТАСС/Александр Река
Предложение Владимира Путина украинским солдатам, окруженным в Курской области, сложить оружие пока действует, однако у Киева истекает время. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"У них (украинских формирований в Курской области. – Прим. ред.) время сокращается, как шагреневая кожа", – добавил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные в Курской области силы ВСУ. Глава Белого дома подчеркнул, что в данный момент тысячи украинских военных находятся в полном окружении российской армии. По его словам, солдаты ВСУ "пребывают в очень плохом и уязвимом положении".
В ответ Путин гарантировал жизнь и достойное обращение сложившим оружие солдатам ВСУ в Курской области. По словам российского лидера, для эффективной реализации призыва Трампа необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям – сложить оружие и сдаться в плен.
При этом, комментируя просьбу американского президента, Путин напомнил, что солдаты ВСУ совершали многочисленные преступления против мирного населения Курской области. Генеральная прокуратура России квалифицирует их действия как терроризм, добавил глава государства.
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