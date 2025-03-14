Медведев: в случае отказа сдаться в плен солдаты ВСУ в Курской области будут уничтожены

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Военные ВСУ, находящиеся в Курской области, будут безжалостно уничтожены в случае отказа сложить оружие, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Это очень гуманный подход нашей страны, но его оборотная сторона для украинских нацистов означает, что при отказе сложить оружие все они будут последовательно и безжалостно уничтожены", – написал политик.

Медведев подчеркнул, что украинское руководство еще может спасти своих солдат. По его словам, в скором времени станет понятно, какой выбор сделали в Киеве.



Ранее Владимир Путин на совещании с членами Совбеза гарантировал жизнь сложившим оружие солдатам ВСУ в Курской области. Так российский лидер прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа пощадить украинских военных.

По словам президента РФ, для эффективной реализации призыва Трампа необходим приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен.