Депутат Свинцов предложил маркировать контент, созданный при помощи ИИ

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В России необходимо маркировать контент, созданный с помощью искусственного интеллекта (ИИ). С соответствующим предложением выступил замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов, пишет ТАСС.

По мнению чиновника, это должно стать первым шагом в процессе законодательного регулирования данной области. Более того, он назвал неизбежным регулирование сферы ИИ.

"Эти вещи мы должны уже в этом году обсуждать. Какой-то стартовый набор законопроектов должны написать и предлагать для широкого обсуждения", – подчеркнул Свинцов.

С призывом к правительству жестко контролировать развитие ИИ ранее выступил патриарх Кирилл. По его словам, способности нейросетей к созданию дипфейков вредят обществу, затрудняют расследование преступлений и создают угрозу национальной безопасности.

При этом руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко уточнил, что в ближайшие два года в России не планируется законодательно регулировать технологии ИИ. Он пояснил, что еще не наступило то время, когда нужно заходить с регуляторикой самого развития или применения искусственного интеллекта.